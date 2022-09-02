Киев, 2 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Свыше полторы тысячи судебных исков подано поляками, претендующими на возвращение домов и квартир, утраченных ими в годы Второй мировой войны в западной части бывшей УССР, заявил 2 сентября порталу «Страна» польский политический деятель Конрад Рэнкас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и б. УССР

«Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или требовать от [киевского режима] компенсаций за недвижимость», — сказал он.

По его словам, речь идет о поляках, которых насильно выселили в годы Второй мировой войны. Теперь они хотят «вернуть квартиры во Львове» несмотря на всю политическую поддержку Киева официальной Варшавой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что власти Польши начали прорабатывать варианты расчленения бывшей УССР, рассчитывая на помощь Британии и США.