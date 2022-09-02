Москва, 2 сентября 2022, 19:30 — REGNUM Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу «Байтерек», сообщает Прайм. По словам экспертов, сделка была совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей
Решение Сбера сконцентрироваться на внутреннем рынке позволит получать максимальную маржу и не отвлекать ресурсы для обхода санкционных ограничений, полагают аналитики.