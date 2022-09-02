Москва, 2 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу «Байтерек», сообщает Прайм. По словам экспертов, сделка была совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей

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«После наложения на Сбер жестких санкций Запада у его дочерней компании в Казахстане (как, впрочем, и у других зарубежных «дочек») возникли значительные сложности с осуществлением операций. Казахстанская «дочка» столкнулась с сильным оттоком вкладчиков и была вынуждена продать часть кредитного портфеля. В таких условиях ее продажа выглядит вполне логичной», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Решение Сбера сконцентрироваться на внутреннем рынке позволит получать максимальную маржу и не отвлекать ресурсы для обхода санкционных ограничений, полагают аналитики.