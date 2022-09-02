Ухта, Коми, , 19:29 — REGNUM В Коми потушили лесной пожар, возникший вблизи Ухты несколько дней назад, сообщает пресс-служба администрации лесопожарного центра.

Лесной пожар tpsdave

«Лесничество Ухтинское. Вид пожара: низовой. Статус: ликвидирован. Площадь: 800 га», — указано в материалах.

По информации лесопожарного центра Коми, за прошедшие сутки на территории республики не возникло ни одного лесного пожара. С начала пожароопасного сезона в Коми зафиксировано 442 лесных пожара на площади более 42 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ухте из-за лесного пожара был введен режим ЧС.