Москва, , 19:42 — REGNUM Участки земли в Подмосковье и в Крыму предложено бесплатно давать военнослужащим, удостоенным государственных наград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также это нововведение коснётся ветеранов боевых действий, участвовавших в спецоперации. Оно предлагается как дополнительная социальная поддержка участникам СВО.

Об этом сообщается в опубликованном 2 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте президентского указа, разработанного Минобороны РФ.

Руководству Крыма, Севастополя и Московской области рекомендовано принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на бесплатное получение земельных участков ‎в собственность.

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