Москва, , 19:26 — REGNUM Введение потолка цен на российскую нефть странами G7 едва ли сможет оказать существенное влияние на экономику страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой базовый сценарий — эффективность (от введения потолка цен — прим. ИА REGNUM) будет низкой. Значимого воздействия (на экономику России – прим. ИА REGNUM) это не окажет», — сказал Хестанов.

По его мнению, Россия сможет перенаправить экспортные потоки своих энергоресурсов в те страны, которые не ввели потолок цен на них.

«Те страны, которые не покупали нашу нефть станут её покупать, а те, кто ввёл ценовое ограничение будут покупать в другом месте. В первый момент, когда идёт поиск вариантов, возникнут трудности, локальные дефициты. Потому что в мире нет большого свободного танкерного флота», — сказал Хестанов.

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