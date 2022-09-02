Нур-Султан, , 19:19 — REGNUM У столицы Казахстана снова предложили изменить название: группа депутатов парламента республики «Жана Казахстан» опубликовала 2 сентября соответствующее заявление.

Парламент Республики Казахстан Parlam.kz

В нём предлагается переименовать Нур-Султан обратно в Астану. Это как раз то название, которое предлагал первый президент республики Нур-Султан Назарбаев, отмечают депутаты.

Они заявили, что при жизни человека называть его именем город неправильно. Депутаты подчеркнули, что «народ также не принял новое название столицы».

Отмечается также, что для этой реформы нужно внести изменения в конституцию.

Напомним, у Казахской ССР столицей с 1936 года был город Алма-Ата. После выхода из СССР Казахстан перенёс столицу в Астану (этот город до статуса столицы не раз менял название).

После ухода Назарбаева с президентского поста новый глава республики Касым-Жомарт Токаев переименовал казахстанскую столицу в Нур-Султан — так город называется с 20 марта 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев не сможет участвовать в досрочных выборах президента — минюст