Кострома, 3 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Костроме стартовала программа комплексного развития территорий (КРТ), в ходе которой власти предлагают горожанам снести дома и получить взамен них денежные компенсации или равноценное жильё «метр в метр». Основные цели КРТ — повышение качества городской среды, улучшение внешнего вида города, наполнение территорий социальными объектами — школами, больницами, детскими садами. В качестве площадок для реализации проекта в городе рассматривалось три территории: участок, ограниченный Новым Бытом, 7-й и 11-й Рабочей; территория жилой застройки по проезду Судостроителей между домами 1–19 и 145 домов в пределах улиц Окружной, Димитрова, Кинешемского шоссе, проезда Новоселов. Большинство жителей последней зоны не согласились с предложением чиновников. Чтобы узнать, в чём причина отказа, ИА REGNUM поговорило с членом инициативной группы горожан Ириной Зарафутдиновой.

Наталья Диева Посёлок Октябрьский, Кострома

ИА REGNUM: Какие идеи программы комплексного развития территорий кажутся вам разумными?

Ирина Зарафутдинова: Программа неплоха для собственника, живущего в старом доме, который дорого содержать, ремонтировать нецелесообразно, а продать за хорошие деньги невозможно. Он может получить благоустроенное жилье не дожидаясь, когда дом станет аварийным, его снесут и расселят. И самое главное, этот собственник должен сам выразить желание участвовать в этой программе.

ИА REGNUM: Как бы вы описали территорию, на которой живёте?

Ирина Зарафутдинова: Прежде всего — это место, которое мы любим. Это маленькая деревня в городе. Мы находимся близко к инфраструктуре, но при этом живём с собственными садами, теплицами, грядками. Больше всего на нашей территории домов на две-четыре квартиры. Сейчас они соседствуют с новостройками. Да, возможно, наши проезды смотрятся как лоскутное одеяло. Возможно, кого-то раздражают такие «островки», но нам здесь замечательно живётся. И желания изменить место жительства ни у меня, ни у моих соседей не возникает.

ИА REGNUM: Какая из сторон в Костроме на ваш взгляд сейчас наиболее заинтересована в реализации механизма КРТ — власти, застройщики или жители?

Ирина Зарафутдинова: У нас сложилось впечатление, подчеркну — впечатление, что в нашем случае основную роль сыграл интерес застройщиков. Я много лет отработала риелтором и знаю, что эта территория пользуется огромным спросом. Есть вся инфраструктура, транспортная доступность. Неслучайно, в новостройках, которые появились на Окружной, Димитрова, Кинешемском шоссе цена за квадратный метр составляет 80-100 тысяч рублей. Администрация тоже заинтересована в реализации проекта, поскольку на нашей территории есть муниципальные квартиры. Если бы проект получил ход, то они получили бы обновленный фонд, не потратив на это ни копейки бюджетных средств. А вот что касается жителей, то мнение большинства участников нашего общественного чата однозначно — интереса к расселению, мягко говоря, у нас нет. Более того, когда мы вместе с соседями составляли протоколы «за исключение» из программы, свою позицию против снова нашего микрорайона высказала даже жительница аварийного дома. Женщина просила соседей отстоять и сохранить дома. Кстати, на 145 домов, включённых в проект — аварийных всего три!

ИА REGNUM: На каком основании власти включили вашу территорию в программу комплексного развития и согласны ли жители с этими аргументами?

Ирина Зарафутдинова: Истинные причины мы не знаем. Но в проекте Постановления администрации города формально основание было прописано так: «отсутствие в домах централизованного теплоснабжения и водоотведения». Но, к примеру, водоотведение в большинстве домов есть! Люди исправно за него платят. Когда мы указали на это чиновникам, они сказали: «да, тут мы ошиблись, извините, но у вас нет централизованного теплоснабжения». А у нас во всех домах АОГВ, что по качеству коммунальной услуги даже лучше. Все новостройки сейчас стараются делать именно с автономкой, но ведь это не повод их сносить?! Изучив аргументы, подход администрации мы поняли, что под соусом улучшений нам предлагают «кота в мешке».

ИА REGNUM: Какие моменты вас смутили?

Ирина Зарафутдинова: Для начала форма, в которой нам об этом сообщили. Двенадцатого августа в подразделе сайта администрации был опубликован проект постановления о комплексном развитии территорий, в который вошли 159 объектов нашего микрорайона. Напротив большинства жилых домов лёгкой рукой было написано «под снос». По закону такое оповещение считается достаточным, но нужно включать ещё и здравый смысл. Неужели предполагается, что люди должны каждый день сидеть и проверять документы, публикуемые администрацией? Часть жителей получили в почтовые ящики уведомления о предстоящем сносе. Из этого текста многие ничего не поняли, да и не поверили. Уведомление было не на бланке администрации, без печатей, исходящих, то есть не выглядело документом.

Все это очень интересно сочетается с прописанным в законе сроком — если в течение 30 дней с публикации проекта собственники промолчали и не уведомили администрацию о решении, они автоматически считаются согласными на снос. Кстати, сроки реализации по всем этапам устанавливает региональная власть. Тридцать дней это минимум, заложенный в федеральном законе. Санкт-Петербург, к примеру, взял на это 90 дней, и то местные жители считают, что этого мало. 30 дней — крайне мало для принятия такого судьбоносного решения. Объясню почему.

Во-первых, на дворе стоял август, многие люди были в отпусках и отъезде. Во-вторых, на людей свалилась куча юридических задач. Как решаются вопросы в доме на 2-4 квартиры? Люди выходят во двор и говорят: что-то крыша течёт, надо починить. И чинят. А тут все решения нужно оформлять строго по закону. Вроде бы дел на раз-два: провести собрание собственников и вынести решение. Но не все так просто. Сначала каждого собственника (в том числе муниципалов) нужно уведомить за 10 дней о проведении собрания специальным уведомлением по форме. Чтобы провести собрание, и правильно оформить решение собственников, нужно учесть ряд тонкостей, в которых разберётся только специалист. Вот вы знаете, что на собрании надо регистрировать каждого пришедшего собственника? А выбирать председателя, секретаря, счетную комиссию, место для хранения протокола? А как считать голоса — по рукам? Оказывается нет, по метрам. А как правильно составить реестр собственников?

На все эти многочисленные вопросы нам с соседями пришлось искать ответы в очень сжатые сроки. Ещё один момент — у нас много пожилых людей, инвалидов, которые не могли заполнить бумаги сами — и им всем понадобилась помощь. Мы ходили по домам и помогали друг другу. Да вопрос не местячковый, ведь речь не о сносе забора, а о смене места жительства. Людям нужно время, чтобы подумать.

Получается, что власти, втянув нас в этот проект без нашего на то желания, вынудили почти 1000 жителей отложить на время свою работу, дела, и заниматься всеми этими вопросами. Хотя такой ситуации можно было избежать. Достаточно было провести опрос или общественные слушания. В результате люди были на взводе, в состоянии стресса. Пожилые плакали. Я вообще удивлена, что дело не дошло до протестов и митингов. Неужели так трудно наладить диалог с людьми? Это было бы по-человечески.

Ещё один момент: мы считаем, что закон недостаточно защищает людей, решивших войти в программу комплексного развития. Ведь по закону собственник сначала должен согласится на снос и расселение, затем территория выставляется на конкурс застройщиков. Тот, кто победил, и будет диктовать свои условия расселения собственнику. Вот вам и «кот в мешке»! А что будет, если застройщик обанкротится. Кто будет нести финансовую ответственность за людей, которые передали своё имущество, но ничего не получили взамен? Какие есть гарантии? По сути, администрация должна контролировать исполнение проекта, но какие у нее есть рычаги давления на застройщика, если он уклонится от исполнения обязательств? Где и на каких условиях участник этой программы будет жить? Ответов на эти вопросы нет.

ИА REGNUM: Собственники большинства домов на вашей территории отказались участвовать в программе. Как полагаете, что будет дальше с Октябрьским?

Ирина Зарафутдинова: Ранее предложенный проект не будет реализован, это обещает администрация города. На сайте это официально опубликовано. Но люди все равно волнуются. Мы ждём 15 сентября — в этот день заканчивается срок приема протоколов собраний собственников домов нашего микрорайона. Те, кто промолчал — автоматически считаются согласными на снос. Как пояснила в своем интервью одному из СМИ заместитель главы администрации города Ольга Воронина, дома согласные на снос могут объединить в другой проект, если они будут расположены рядом. Мы также надеемся, что точечной застройки, как обещают городские власти, в нашем районе не будет.

ИА REGNUM: Какие советы вы могли бы дать жителям города, чьи территории будут рассматриваться в качестве площадок для реализации программы?

Ирина Зарафутдинова: Я бы посоветовала всем костромичам дружить с соседями и решать этот вопрос сообща. Как сделали мы? Провели собрание всего микрорайона, создали общий чат, провели опрос, выяснили позицию большинства и уже все вместе отстаивали наши интересы. И еще очень важно — нужно привести все документы на собственность в порядок. Оформить землю, пристройки, приватизировать жильё. Надо учиться быть собственниками, только так можно защитить свой дом, свою семью.

ИА REGNUM: Хорошо, вы считаете, что механизмы реновации хороши не для всех. Но в городе есть масса неорганизованных в плане инфраструктуры, застройки участков. С ними тоже нужно что-то делать.

Ирина Зарафутдинова: По городу таких маленьких деревень, как наша, много. Малоэтажные, уютные и зеленые районы — будущее России. Индивидуальную застройку поддерживает правительство и Президент. Вопросы единства облика жителям и городским властям нужно решать сообща. Что мешает для таких районов создать программу по благоустройству, установить единые правила? Например, по цвету заборов или крыш, обустройству палисадников, детских площадок. Мы готовы к такому диалогу.