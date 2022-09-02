Москва, , 19:09 — REGNUM В Госдуме довольны ходом спецоперации и высоко оценивают работу российских военных и союзных сил.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Вчера под Запорожьем была предпринята очередная попытка прорыва фронта, но мудрое построение обороны нашими полководцами, особенно грамотная установка минных полей, почти вся группировка врага застряла там, их ещё все красиво накрыли артиллерией, на этом все захлебнулось, у нас минимальные потери ранеными», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в телеграм-канале.

По его мнению, под Херсоном «очень неплохо проведена операция по массированному подавлению всех систем ПВО противника, а также высокоточное, массированное применение фронтовой, штурмовой и армейской авиации, что нанесло колоссальный ущерб противнику, не считая нашей артиллерии, которая работает в полный рост».

"Я только с нашими военачальниками разговаривал, поэтому информация актуальная», — добавил парламентарий.

По мнению Гурулёва, для контратаки следует максимально подготовиться.

«Когда говорят, что нам надо идти в контратаку, то для этого надо создать условия, не надо это делать так, как [ВСУ]. Чтобы перейти дальше, надо уничтожить у них всё, что есть сейчас. Вспоминаем Великую Отечественную войну: Сталинград, Курскую битву, где мы долго-долго перемалывали силы противника, пока они не иссякли, только после этого в войне наступил переломный этап, когда мы пошли вперёд, достигли успеха, пришли к Победе», — привел он пример.

«Мы ничего не проспали в их атаке, крайне грамотно обороняемся по рубежам. Да, мы местами отходили, но это нормальная тактика, зачем нам стоять под их огнём? Мы их далеко нигде не запустили, они зашли в две деревни, где их полностью накрыли. У ВСУ куча раненых, убитых, пусть они дальше идут, меня это только радует, мы должны перебить всё на том направлении», — рассуждает Гурулёв.

«Они пытаются на других направлениях свое присутствие обозначить, чтобы мы свои силы оттягивали, но у нас есть резервы, которые мы ещё не вводили в сражение», — добавил депутат.

Парламентарий назвал полным крахом операцию киевского режима на АЭС.

«Их десантная операция на АЭС — полный крах, там сотни погибших их солдат. 60 человек полегло на суше, на барже 200 человек утопили, где их выловят и посчитают? На Энергодаре они больше не лезут, это бесполезный номер», — констатировал Гурулёв.

«Сегодня крайне достойная работа союзных сил, потери есть, не бывает без них. Они несравнимы с тем, что творится у [ВСУ]. Крайне грамотно построена тактика. Лучше всех себя проявляет бригада, которая в 2014-м году перешла из ВСУ в состав наших вооруженных сил. Это говорит об их запредельной мотивации, им больше других есть за что сражаться», — указал парламентарий.