Москва, 2 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Россия может обойти ограничения, связанные с запретом страхования морских судов, которые перевозят её нефть по цене выше установленного странами G7 потолка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

The Photographer Нефтяной танкер. Венесуэла

Эксперт отметил, что Россия сможет в качестве решения этой проблемы может создать собственную страховую компанию для оказания подобного рода услуг судам, которые перевозят её нефть или же закупить нефтяные танкеры.

«У нас танкерного флота в значимых количествах нет. Придется где-то привлекать. Где-то, возможно, придётся привлечь, подняв стоимость фрахта, где-то можно будет приобрести. Возможно будет создана отечественная страховая компания для решения этих задач. В конце концов не страхуют в одном месте, можно будет застраховать в другом месте», — сказал Хестанов.