Бишкек, , 19:03 — REGNUM За семь месяцев 2022 года объём пассажирских перевозок на всех видах транспорта достиг 5 млрд 218,7 млн пассажирокилометров. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Троллейбус в Бишкеке KK70088

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При этом этот показатель увеличился почти на 23% или на 972,4 млн пассажирокилометров.

Отметим, что наиболее активно пассажирооборот рос в течение июля — в сравнении с июнем текущего года он увеличился более чем на треть или на 225,6 млн пассажирокилометров.

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