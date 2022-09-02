Берлин, , 19:26 — REGNUM Германии следует предоставить Киеву запрошенные им немецкие танки Leopard 2, заявил 2 сентября лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Немецкий танк Leopard 2 A5 Bundeswehr-Fotos

«Мы должны помочь [киевскому режиму] в отношении поставок танков Leopard 2», — приводит заявление политика медиагруппа RND.

Ранее премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве хотят получить от США танки Abrams, а от Германии — танки Leopard 2.

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