Берлин, 2 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Германии следует предоставить Киеву запрошенные им немецкие танки Leopard 2, заявил 2 сентября лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

«Мы должны помочь [киевскому режиму] в отношении поставок танков Leopard 2», — приводит заявление политика медиагруппа RND.

Ранее премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве хотят получить от США танки Abrams, а от Германии — танки Leopard 2.