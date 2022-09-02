Москва, 2 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. После введения странами G7 потолка цен на российскую нефть Москва сможет перенаправить свои энергоресурсы на другие рынки сбыта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, многие страны заинтересованы в поставках российской нефти, которая продается со скидкой, поэтому потолок цен едва ли станет серьезной проблемой.

«С учетом того, что существует много стран, которые не собираются вводить ограничения, способность для маневра у России имеются. В случае жёсткой позиции каких-то стран, мы сможем найти альтернативных покупателей. У нас и без этого растут поставки нефти в Китай и будет повод нарастить их ещё сильней», — сказал Хестанов.