Варшава, , 19:18 — REGNUM В польском городе Валбжих уничтожен памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Польши от германских нацистов, сообщает 2 сентября RT.

Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам мэра города Романа Шемелея, он лично распорядился снести памятник. При этом он подчеркнул, что потребовал сделать это «немедленно».

«Я дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено», — цитирует агентство его слова.

Отметим, что уничтожение памятников советским воинам и искажение истории Второй мировой войны уже стало фактически государственной политикой Польши.

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