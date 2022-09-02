Варшава, 2 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В польском городе Валбжих уничтожен памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Польши от германских нацистов, сообщает 2 сентября RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша

По словам мэра города Романа Шемелея, он лично распорядился снести памятник. При этом он подчеркнул, что потребовал сделать это «немедленно».

«Я дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено», — цитирует агентство его слова.

Отметим, что уничтожение памятников советским воинам и искажение истории Второй мировой войны уже стало фактически государственной политикой Польши.