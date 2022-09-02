Токмак, 2 сентября 2022, 18:51 — REGNUM О том, что корректировщик ВСУ покончил с собой, попав в плен в ходе спецоперации, написал 2 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
Инцидент произошёл в центре города Токмака в Запорожской области. Боевик ВСУ свёл счёты с жизнью прямо во время ареста.
Кроме самого военного никто не пострадал, отмечает Рогов, добавляя, что на месте проводят работу спецслужбы.
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