Токмак, Украина, 2 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. О том, что корректировщик ВСУ покончил с собой, попав в плен в ходе спецоперации, написал 2 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошёл в центре города Токмака в Запорожской области. Боевик ВСУ свёл счёты с жизнью прямо во время ареста.

Кроме самого военного никто не пострадал, отмечает Рогов, добавляя, что на месте проводят работу спецслужбы.