Москва, , 18:40 — REGNUM Россия имеет возможности для того, чтобы предпринять ответные меры на введение странами G7 потолка цен на её нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидный, но обоюдоострый, ответ — это остановка поставки нефти тем странам, которые введут эти ограничения. По крайней мере такой подход был озвучен», — сказал Хестанов.

Однако это решение будет иметь как плюсы, так и минусы для российской стороны, добавил собеседник ИА REGNUM.

«Очевидный плюс, что это сильное воздействие на те страны, которые введут ограничения, потенциально это будет способствовать росту цен на мировом рынке, а минус — у нас упадет объём экспорта нефти. Но насколько быстро удастся заменить те страны, которые введут потолок цен, и которым мы откажемся поставлять нефть — это большая интрига и заранее определить это сложно», — сказал Хестанов.

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