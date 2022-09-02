Вашингтон, 2 сентября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует 28–29 сентября принять в Вашингтоне лидеров тихоокеанских островных государств, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Джо Байден

Дополнительных деталей администрация Байдена пока не сообщает.

Ранее стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведет встречу с генеральным секретарем совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой и главой управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Сон Ханом, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США провели военно-морские учения у берегов Гуама. В них принимали участие военно-морские силы Соединенных Штатов, Австралии, Японии, Южной Кореи и Канады.