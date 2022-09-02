Москва, , 18:32 — REGNUM США ходят по тонкой грани, усиленно поддерживая бандеровский режим оружием и другой «вовлечённостью» в дела Киева, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков 2 сентября в эфире «России 24».

Кто там? Свои! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что США сейчас «от превращения в сторону конфликта» отделяет «тончайшая грань». Если Вашингтон переступит эту черту, произойдут необратимые изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что в случае агрессии против России или против её союзников страна, которая применит оружие массового уничтожения, получит ответный удар.

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