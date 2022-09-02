Москва, 2 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос, сообщает 2 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».

МКС

Уточняется, что космонавтом предстоит выполнить комплекс работ, необходимых для интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

«Люк модуля «Поиск» открыт», — сообщает «Роскосмос».

Продолжительность работы российских космонавтов на внешней поверхности МКС должна составить шесть часов 18 минут.

За это время им предстоит установить платформу с адаптерами, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI к базовой летной точке БТЛ-3. Затем будет проведено тестирование манипулятора ERA с пульта EMMI, блокировка грузовой стрелы ГСтМ-1 и выброс стартовых колец, снятых с манипулятора ERA.