Москва, , 18:22 — REGNUM Решение стран G7 с 5 декабря 2022 года ввести потолок цен на российскую нефть может негативно сказаться на экономике страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собеседник ИА REGNUM скептически отозвался о возможности реализовать на практике принятое решение. В то же время он отметил, что в случае, если оно будет исполнено в полной мере, Россию ждет снижение экспортных доходов и, как следствие, ускорение инфляции вкупе с падением курса рубля.

«Если предположить, а пока можно только предполагать, что соглашение заработает, то это приведет к тому, что уменьшатся поступлению от экспорта, что приведет к ускорению инфляции и снижению курса руля. Но это теоретически. Случится это или нет, пока не ясно. Увидеть это можно будет только месяца через три после того, как это решение начнет работать», — сказал Хестанов.

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