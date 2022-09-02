Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Тегеран не сразу признал факт захвата военным кораблём ВМС Ирана двух морских беспилотников США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Соединённых Штатов.

США против Ирана Pw95

По информации агентства, 1 сентября экипаж иранского судна извлёк из воды два беспилотника, накрыл их брезентом и отрицал конфискацию американской собственности до тех пор, пока не вернул оборудование американским военным, прибывшим на место инцидента на следующий день.

Отметим, что информация американского источника отличается от версии, транслируемой государственным телевидением Ирана, которое сообщает, что беспилотные корабли США создали угрозу морской безопасности.

Агентство обращает внимание, что это уже второй за неделю инцидент с захватом Ираном беспилотников США, действующих в регионе.