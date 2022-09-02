Москва, 2 сентября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Вряд ли крупные покупатели вроде Китая и Индии присоединятся к реализации идеи введения ценового потолка на российскую нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

«Ценовой предел планируется реализовать в логике шестого пакета санкций (то есть Евросоюз выводит из-под удара свои государства, которые продолжат импортировать российскую нефть и нефтепродукты). Но Большая семёрка понимает ущербность своей позиции, если принцип «ценового предела» не будут использовать страны за пределами G7+ЕС. Притом государства G7 и Евросоюз и так либо уже не покупает российское чёрное золото, либо намеревается вскоре запретить импорт», — рассуждает Фролов.

Он обратил внимание на однозначную позицию президента России: вводите ценовой предел — не получаете нефть.

«Все в мире понимают последствия. И вряд ли крупные покупатели вроде Китая и Индии захотят присоединяться к ограничениям, которые навязывает Запад», — указал эксперт.

Еврокомиссия намерена добиваться того, чтобы согласованный в G7 потолок цен на российскую нефть был введен во всем Евросоюзе (в «Большую семерку» из него входят только Германия, Франция и Италия).