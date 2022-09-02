Москва, , 18:12 — REGNUM В районе Гольяново, расположенном на востоке Москвы, «нехватки» продуктов не наблюдается. Обычные сетевые магазины готовы удовлетворить потребности местных жителей в свежих овощах, фруктах, молочных и мясных продуктах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мясные деликатесы Попова Полина© ИА REGNUM

Полки магазина торговой сети «Пятерочка» предлагают покупателям сезонные овощи и фрукты по привлекательным ценам. В магазине представлен большой выбор молочной продукции, мясных деликатесов, макарон, круп и хлопьев.

Помимо продуктов основной потребительской корзины, на полках магазина есть и сладости на любой вкус, и газировки, и средства гигиены, и корма для животных.

В западных СМИ распространяются новости о дефиците продуктов питания на полках российских магазинов. Это помогает западной пропаганде убедить своих потребителей в том, что в России дела обстоят ещё хуже, чем в странах ЕС.

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