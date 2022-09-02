Вашингтон, 2 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. США осуждают покушение на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, совершенное 1 сентября, сообщает 2 сентября Reuters.

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«Соединенные Штаты решительно осуждают покушение на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер. Мы поддерживаем правительство и народ Аргентины в неприятии насилия и ненависти», — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что в покушении на Кристину Фернандес де Киршнер подозревается 35-летний бразилец, в настоящее время его допрашивает полиция. СМИ сообщают, что мужчина был подписан в социальных сетях на ряд оккультных и масонских групп.