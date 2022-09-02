Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Аноним подбросил к квартире петербургского писателя и поэта Александра Пелевина, активно поддерживающего ДНР и ЛНР, верёвку, мыло, книгу и леденец в форме фаллоса, сообщил 2 сентября автор в своем телеграмм-канале.

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Необычную посылку мужчина нашел возле входной двери в свою квартиру.

«Изобретательно, но кринжово, конечно», — написал Пелевин.

Вскоре писатель рассказал, что автор послания сам позвонил ему и извинился за неудачную шутку.

«Конфликта нет, все улажено, добро победило. Все хорошо, что хорошо кончается, даже веревка!», — подытожил Александр Пелевин, уточнив, что раскрывать личность анонима не будет, так как не хочет создавать тому проблем.

Отметим, 33-летний Александр Пелевин — российский писатель, поэт, журналист, редактор, в 2021 году стал лауреатом премии «Национальный бестселлер».

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