Берлин, , 18:11 — REGNUM На 13% с марта стало меньше жителей Германии, которые бы поддерживали антироссийские санкции, передаёт Tagesschau.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опросу ARD-Deutschlandtrend, антироссийские меры находят на сегодняшний день поддержку 53% жителей Германии.

Отмечается, что доля людей таких взглядов падает из-за роста цен в стране, в частности — на энергоносители. Так, в марте, когда санкции из-за спецоперации ВС РФ на территории б. УССР только начали вводить, в Германии за эти меры выступали 66% жителей.

Ещё указано, что 41% жителей осуждает санкции, отрицательно влияющие на их благосостояние. В итоге жители Германии назвали провальной политику антироссийских санкций.

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