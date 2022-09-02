Москва, , 18:04 — REGNUM Финансирование и реализацию «мирных санитарных и медицинских» проектов США в биолабораториях на территории бывш. УССР осуществлял Пентагон. Об этом пишет издание «Аргументы и факты» в статье «Мирные исследования». США боятся наличия у РФ данных о биолабораториях?» , полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Биолаборатория Иван Шилов © ИА REGNUM

«1 сентября в эфире программы «Время покажет» российского федерального канала «Первый» выступил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он рассказал, что, по сведениям источника, близкого к спецслужбам киевского режима, США обеспокоены наличием у России материалов о военно-биологической программе, которую реализовывал на территории бывш. УССР Пентагон.

По его словам, американцы сейчас стараются уменьшить масштаб своего провала на фоне скандала, который разразился после публикации Россией конфиденциальных сведений о закрытых исследованиях США в биолабораториях.

На эту тему Минобороны РФ провело уже 16 брифингов и опубликовало беспрецедентное количество конфиденциальных документов, на которых есть подписи ответственных лиц.

В результате, как рассказал источник, американской программе биологической защиты был нанесен большой ущерб, а среди специалистов департамента по снижению угрозы МО США и Форта-Детрик царят панические настроения. Некоторые международные проекты Пентагона были остановлены, а часть сотрудников уволились, так как опасаются за свою безопасность. Также, по данным источника, на спецслужбы США оказывает большое давление и сообщество американских эпидемиологов и инфекционистов, требуя нейтрализовать действия Москвы, которые носят все более угрожающий, по их мнению, характер.

Даниил Безсонов также отметил, что есть сведения о предпринимаемых американцами совместно с СБУ максимальных усилиях для выявления каналов утечки, а спецслужбы разрабатывают различные версии появления документов у Минобороны России. В разработке сейчас находятся некоторые сотрудники СБУ, специалисты Минздрава, военно-медицинского управления ВСУ, частных компаний, которые непосредственно участвовали в экспериментах. С этой работой могут быть связаны недавние скандалы и увольнения Баканова, Наумова, Криворучко и других.

США подозревают, что была опубликована только небольшая часть имеющейся у Москвы информации. А самые важные документы будут использованы для усиления позиций России в нужный момент на переговорах.

Поэтому сейчас США публикуют громкие заявления для мировой общественности о мирном назначении проводимых киевским режимом экспериментов. Но, как следует из раскрытых Минобороны России документов, финансирование и реализацию «мирных санитарных и медицинских» проектов США в биолабораториях на территории бывш. УССР осуществлял именно Пентагон».