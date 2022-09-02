Орел, 2 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Орловский суд отправил под стражу подозреваемого в совершении поджога входной двери здания администрации Орловской области, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как полагает следствие, 24 августа 48-летний подозреваемый бросил во входную дверь центрального входа здания правительства области бутылку с зажигательной смесью. В результате возгорания один человек получил ожоги.

По факту поджога было возбуждено дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, уточнили в СУ.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании подозреваемого стало известно 1 сентября. Мужчина уже имеет судимость.