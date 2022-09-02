Москва, 2 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Пока не ясно, сможет ли решение стран G7 о введение потолка цен на российскую нефть быть реализовано на практике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

ArtseBie Нефть

По его словам, на данный момент решение выглядит как набор пожеланий. Однако далеко не факт, что все их получится воплотить в жизнь.

«Мне кажется, что нужно дождаться, когда данное решение заработает. Пока это решение напоминает благие намерения. Озвучили, что хотят достичь, но не понятно за счет какого механизма. Подобного рода соглашений в прошлом никогда не существовало. Насколько это жизнеспособно не понятно. И нельзя исключать, что эта идея так и останется набором пожеланий», — сказал Хестанов.