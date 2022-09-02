Пенза, , 18:39 — REGNUM Во втором квартале 2022 года у населения Пензенской области снизились на 7,1% реальные денежные доходы (с учетом индекса потребительских цен), а также по сравнению с прошлым годом сократились на 6,3% реально располагаемые денежные доходы. Информацию об этом опубликовал Пензастат.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом полученные населением Пензенской области номинальные денежные доходы во втором квартале 2022 года составили 107 млрд 189,6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы возросли на 9,8%. Прежде всего за счет роста оплаты труда (включая скрытую зарплату) — на 6,9%, социальных выплат — на 12,8%, доходов от предпринимательской деятельности — на 27,8%.

На душу населения денежные доходы составили в Пензенской области 28 044,1 рублей (+11,2%, или 2827,6 рублей к прошлому году)

Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг во втором квартале увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,8% и составили 103 млрд 804,9 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало мнение эксперта о том, что население РФ перешло в режим экономии. Этот период продлится до тех пор, пока страна не адаптируется к новой экономической ситуации.

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