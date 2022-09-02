Пенза, 2 сентября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года у населения Пензенской области снизились на 7,1% реальные денежные доходы (с учетом индекса потребительских цен), а также по сравнению с прошлым годом сократились на 6,3% реально располагаемые денежные доходы. Информацию об этом опубликовал Пензастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

При этом полученные населением Пензенской области номинальные денежные доходы во втором квартале 2022 года составили 107 млрд 189,6 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы возросли на 9,8%. Прежде всего за счет роста оплаты труда (включая скрытую зарплату) — на 6,9%, социальных выплат — на 12,8%, доходов от предпринимательской деятельности — на 27,8%.

На душу населения денежные доходы составили в Пензенской области 28 044,1 рублей (+11,2%, или 2827,6 рублей к прошлому году)

Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг во втором квартале увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,8% и составили 103 млрд 804,9 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало мнение эксперта о том, что население РФ перешло в режим экономии. Этот период продлится до тех пор, пока страна не адаптируется к новой экономической ситуации.

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