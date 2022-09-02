Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге состоится суд над капитаном прогулочного судна, который столкнулся с опорами Дворцового моста. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разведение Дворцового моста

Транспортный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении капитана судна. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как сообщает следствие, столкновение произошло в ночь с 14 на 15 июня 2022 года. Тогда капитан, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял по Неве перевозку 39 пассажиров. Не имея необходимой подготовки, он не смог справиться с технической неисправностью и столкнулся с опорами Дворцового моста.

Капитан в ходе следствия свою вину признал. Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд Петербурга.