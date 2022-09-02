Вашингтон, , 17:58 — REGNUM В 2021 году в США зарегистрировано рекордное число военнослужащих, которые подверглись сексуальному насилию, сообщает 2 сентября Пентагон в ежегодном докладе.

Военные США The U.S. Army

По данным военного ведомства США, как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин подвергались сексуальному насилию во время несения службы.

Отмечено, что это стало рекордом за весь период отчётности с 2006 года.

Всего в Вооруженных силах США за 2021 год, 35 875 военных пострадали от сексуального насилия. В Пентагоне отмечают, что по сравнению с 2006 годом число изнасилованных женщин выросло, а количество изнасилованных мужчин сократилось.

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