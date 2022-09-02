Краснодар, 2 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» может подписать 24-летнего флангового нападающего национальной сборной Анголы Жоау Баши, выступающего за португальский «Шавеш». Об этом 2 сообщает издание «Чемпионат».

ФК «Краснодар»

По информации источника, сейчас «Краснодар» и «Шавеш» согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдет в российский клуб до конца недели.

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2022/23 Жоау Баши принял участие в четырех турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.