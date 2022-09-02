Москва, 2 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») назвал странной ситуацию, когда верховный суд Татарии запретил перевод сборника хадисов (историй из жизни пророка Мухаммеда) одного из самых уважаемых исламских богословов Аль-Бухари издания 2007 года.

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«Странная ситуация. Запрет каких-либо книг, особенно если идёт речь о самых авторитетных текстах, являющихся основой одного из мировых вероучений, коим и является Сахих Аль-Бухари, на мой взгляд — нонсенс», — отметил Николаев в телеграм-канале.

Во-первых, не совсем понятно, что должно произойти после вынесения такого решения, рассуждает парламентарий.

«Верующие должны перестать читать это издание? Его нужно изъять и уничтожить? (Вопрос не праздный, так как в моей библиотеке есть этот сборник). Или в его авторитет нельзя верить? Или его нельзя передавать друг другу?» — задает вопросы депутат.

«Во-вторых, 15 лет существования этого конкретно издания никого не смущают? Это достаточно длительный срок, чтобы разобраться в его характере», — продолжил парламентарий.

Конечно, такое решение даже очень уважаемого суда — декларация и ни к чему конструктивному не приведёт, полагает Николаев.

«Для любого верующего человека оно не имеет никакого значения. Тем более что решение, судя по публикациям, принято без участия богословов. Но вот неприятие принятого решения и недоверие к его объективности — это последствия вполне реальные. А что, если кто-то заметит «националистические нотки» в Торе или Ветхом Завете? Суд тоже будет рассматривать всерьёз подобный запрос?» — резюмировал Николаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал внесение Минюстом в список экстремистских материалов «Сахих Аль-Бухари».