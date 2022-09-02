Нур-Султан, 2 сентября 2022, 17:56 — REGNUM За последние годы эффективность железнодорожных грузовых перевозок в Туркестанском регионе возросла. Об этом заявила эксперт Азиатского банка развития Зульфия Каримова, передаёт «Tazabek».

Железная дорога
Железная дорога
Иван Шилов, ИА REGNUM

По её словам, за последние десять лет количество экспресс-контейнерных поездов, пересёкших территорию Туркестана, увеличилось в 882 раза — с 17 тысяч в 2011 году до 15 тысяч в 2021 году.

Аналитик считает, что тенденция роста объёма железнодорожных грузоперевозок, вероятнее всего, сохранится в течение нескольких ближайших десятилетий — этому будет способствовать продолжающееся увеличение цен на топливо и энергию, которые влияют на стоимость автомобильных перевозок намного больше, чем на железнодорожные.

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В то же время, отметила она, на пути развития железнодорожного транзита по-прежнему существует ряд препятствий — таких, как различия в ширине колеи в бывших республиках СССР, Китае и Евросоюзе, Индии и Пакистане.

«Торговля на дальние расстояния между странами в течение многих лет была непривлекательной из-за отсутствия эффективных торговых соглашений и изменения национального торгового законодательства», — добавила Каримова.

Эксперт утверждает, что решить часть из этих проблем поможет реализация проекта по строительству железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

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