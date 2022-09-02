Астана, 2 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. За последние годы эффективность железнодорожных грузовых перевозок в Туркестанском регионе возросла. Об этом заявила эксперт Азиатского банка развития Зульфия Каримова, передаёт «Tazabek».

Иван Шилов, ИА REGNUM Железная дорога

По её словам, за последние десять лет количество экспресс-контейнерных поездов, пересёкших территорию Туркестана, увеличилось в 882 раза — с 17 тысяч в 2011 году до 15 тысяч в 2021 году.

Аналитик считает, что тенденция роста объёма железнодорожных грузоперевозок, вероятнее всего, сохранится в течение нескольких ближайших десятилетий — этому будет способствовать продолжающееся увеличение цен на топливо и энергию, которые влияют на стоимость автомобильных перевозок намного больше, чем на железнодорожные.

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В то же время, отметила она, на пути развития железнодорожного транзита по-прежнему существует ряд препятствий — таких, как различия в ширине колеи в бывших республиках СССР, Китае и Евросоюзе, Индии и Пакистане.

«Торговля на дальние расстояния между странами в течение многих лет была непривлекательной из-за отсутствия эффективных торговых соглашений и изменения национального торгового законодательства», — добавила Каримова.

Эксперт утверждает, что решить часть из этих проблем поможет реализация проекта по строительству железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

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