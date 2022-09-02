Вашингтон, 2 сентября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Предупреждение, с которым выступил МИД России, адресовано не Джозефу Байдену, а американским военным, отметил 2 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

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Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что США «отделяет тончайшая грань» от превращения в сторону конфликта на территории б. УССР. В МИД предостерегли Вашингтон от новых провокационных шагов и поставок Киеву дальнобойных систем.

«Предупреждение, с которым выступил МИД России, явно адресовано не Джозефу Байдену и не администрации от Демократической партии — эти, как стало понятно уже некоторое время тому назад, «граней» не видят, объективные угрозы не воспринимают. Байден, думаю, в силу возраста, иначе опыт подсказал бы ему другую линию поведения. Его администрация — потому что в преддверии выборов в Конгресс руководствуется главным образом внутриполитическими соображениями. Кроме того, Байден вместе со своей командой находится в эйфории от роста своего рейтинга. Говорить с ними сейчас бесполезно.

Другое дело — американские военные, высший генералитет: это люди вменяемые и серьёзные. Думаю, данный посыл адресован им, тем более что сделано данное заявление не Захаровой, а Рябковым, заместителем министра, курирующим отношения с США и тематику контроля над вооружениями.

Тем не менее участие США в конфликте на территории бывшей УССР зашло так далеко, что только политические аргументы уже не сработают. Думаю, что и провала попытки наступления ВСУ на Херсонщине будет недостаточно. Хорошо бы перед ноябрьскими выборами конкретными ударами по американцам и их вооружениям в контролируемых Киевом областях показать, что указанную тонкую грань они уже перешли. Только так можно усилить позиции тех, кто в Вашингтоне всё ещё не утратил способности мыслить реалистично», — отметил Михаил Демурин.