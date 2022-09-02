Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Производитель алюминиевого проката Novelis не будет закупать российский металл для своих предприятий в Европе, сообщает 2 сентября Bloomberg.

Алюминий (сс) homw

Как сообщил представитель Novelis, это решение начнёт действовать с 2023 года. В новом тендере российские предприятия участвовать не смогут.

Уже заключённые договорённости от этого решения не пострадают. О причинах исключения России из тендера ничего не сказано.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Русале» оценят последствия запрета Австралии на экспорт глинозема в РФ