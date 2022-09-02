Александр Савельев, 2 сентября 2022, 19:28 — REGNUM Новое геополитическое положение, самопозиционирование России в условиях гибридной войны с Западом, включая санкционное давление, заставляют государство и бизнес искать новые возможности для обеспечения стабильного развития экономики страны. В условиях фактического разрыва торгово-экономических отношений с западными государствами Россия все больше активизирует связи с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. Большинство из них имеют в своей истории мрачный колониальный период и добились независимости лишь по итогам Второй мировой войны. Многим пришлось отстаивать свое право на независимость с оружием в руках и после официального признания мировым сообществом.
СССР всегда последовательно выступал против колониального угнетения и помогал национально-освободительным движениям по всему миру. Крах колониальной системы произошел по итогам Второй мировой войны при решающем вкладе Советского Союза. Интернационализм и межнациональное согласие были и остаются одними из главных столпов советской и российской государственности. Западный колониализм с его хищнической сутью не исчез после провозглашения независимости бывших колоний во второй половине ХХ века. Произошла защитная мимикрия — на смену открытой эксплуатации колоний с отрицанием их права на самоопределение и государственность, откровенному расизму пришло экономическое подавление развития. Для этого использовалось, прежде всего, абсолютное доминирование доллара США в послевоенной мировой финансовой системе — пострадавшим от войны европейские государствам было нечего противопоставить наступившей долларовой диктатуре.
На смену традиционному колониализму пришел неоколониализм — колониализм в «бархатных перчатках». Зависимость от американского доллара мировой экономики в целом и национальных экономик в частности остается критичной и до сих пор. Это позволяет США произвольно наращивать свой государственный долг, достигший астрономической суммы — около 30 триллионов долларов, контролировать международную торговлю через расчеты в долларах и сделать из своей валюты геополитическое оружие.
В новой реальности развивающиеся страны оказались перед сложным выбором. С одной стороны, им очевидно не по душе неоколониалистские замашки Запада, прежде всего США. Они понимают преимущества многополярного мира, за который сейчас борется Россия, видят прямые экономические выгоды от сотрудничества с нашей страной. С другой стороны, используя финансово-экономический шантаж, США и их союзники откровенно угрожают им вторичными санкциями за расширение сотрудничества с РФ. Этим вызвана определенная осторожность и двоякость позиции многих стран, которые заявляют о своем нейтралитете в идущем глобальном конфликте и искусственно ограничивают взаимодействие с Россией. Такой подход характерен для многих стран, в том числе тех, кто имеет давние и прочные дружественные отношения с СССР, а затем с РФ.
Вьетнам (СРВ) имеет давние и прочные отношения с нашей страной. СССР активно поддерживал национально-освободительную борьбу, которую вел вьетнамский народ под руководством Хо Ши Мина и созданной им военно-политической организации Вьетминь. В эти дни СРВ празднует 77-ю годовщину независимости — 2 сентября 1945 г. по итогам Августовской революции, в ходе которой было свергнуто прояпонское марионеточное правительство императора Бао Дая, Хо Ши Мин выступил с Декларацией независимости и объявил о создании Демократической республики Вьетнам (ДРВ).
СССР (и до определенного момента КНР) поддерживали независимость ДРВ и дальше — в ходе войны против колониальных претензий бывшей метрополии — Франции. Эта война закончилась в 1954 г. разделением Вьетнама на северную независимую часть — ДРВ со столицей в Ханое и марионеточную «Республику Южный Вьетнам» со столицей в Сайгоне. Дальнейшая освободительная борьба вьетнамского народа привела к прямому военному вмешательству США и началу многолетней кровопролитной войны, закончившейся в 1976 г. объединением Южного и Северного Вьетнама в единую Социалистическую Республику Вьетнам. На всех этапах освободительной борьбы вьетнамского народа и в период послевоенного восстановления СССР оказывал Вьетнаму значительную военную и экономическую помощь.
Распад Советского Союза означал одновременно и распад мировой социалистической системы, который, судя по мемуарам членов руководства ЦК КПСС, давно и последовательно готовился в окружении Генерального секретаря Михаила Горбачева. После 1991 г. Россия погрузилась в собственные проблемы и на время забыла о своих союзников. На ее место пришли западные страны, совсем недавно чудовищными методами воевавшие во Вьетнаме за сохранение своего господства.
Теперь, когда Россия вернула себе статус лидера в борьбе против колониализма и за многополярное мироустройство, обеим странам предстоит переоценить исторические уроки и активизировать практическое сотрудничество во всех сферах.
Директор института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ так оценивает состояние и перспективы российско-вьетнамских отношений:
Актуальность практической и эффективной реализации выдвинутой уже несколько лет назад концепции «поворота на Восток» требует значительных усилий не только со стороны профильных органов государственного управления. Чтобы реализовать потенциал российско-вьетнамского сотрудничества, должна быть налажена совместная скоординированная работа заинтересованных ведомств, деловых кругов и специалистов-востоковедов со своими вьетнамскими коллегами. Пока, несмотря на всю актуальность этого вопроса, никаких прорывных тенденций не наблюдается.
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