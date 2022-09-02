Москва, , 17:44 — REGNUM Решение стран G7 с 5 декабря 2022 года ввести потолок цен на российскую нефть является предсказуемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, подобная идея обсуждалась заранее. Поэтому она не стала неожиданностью для России. В то же время экономист отметил, что пока рано говорить о том, насколько серьезными будут новые санкции.

«Решение ожидаемое и предсказуемое. Анонсировалось оно давно. Поэтому пока, то, что озвучено, довольно хорошо соответствует ожиданиям. Кроме того, важная оговорка — дьявол в деталях. Та информация, которая сейчас общедоступна носит общий характер. Самое интересное — акты, которые будут регулировать конкретные цифры и методы принятия решения», — сказал Хестанов.

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