Ярослав Громов, 2 сентября 2022, 21:49 — REGNUM Лисичанск и Северодонецк оживают после издевательств укронацистов и артобстрелов с их стороны.

Вид на Лисичанск и Северодонецк
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на Лисичанск
Вид на Лисичанск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на Лисичанск
Вид на Лисичанск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Вид на жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Лисичанск — последний крупный город Луганской Народной Республики, который удерживали бандформирования оккупантов с территории бывшей УССР и наёмники из соседних государств.

До войны в городе было около ста тысяч человек. При оккупации за георгиевскую ленту жителям Лисичанска грозило от 3 до 5 лет лишения свободы. Всё, что связано с Россией, было запрещено.

Дома после обстрелов
Дома после обстрелов
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Административное здание в Лисичанске, в котором укрывались украинские оккупанты
Административное здание в Лисичанске, в котором укрывались украинские оккупанты
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Жилой дом после обстрела
Жилой дом после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM

ВСУ выгоняли людей из их квартир, заселялись в них. Они грабили магазины, офисы, банки, грабили обычных людей. Люди жаловались своим «захисникам», на что те отвечали, что «если их начать сажать, то некому будет воевать».

Здание после обстрела
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание после обстрела
Здание правоохранительных органов Лисичанска
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание правоохранительных органов Лисичанска
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Зимняя военная форма во дворе административного здания
Зимняя военная форма во дворе административного здания
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Автомобили после обстрела
Автомобили после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Автомобили после обстрела
Автомобили после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревшие после обстрела автомобили
Сгоревшие после обстрела автомобили
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревшие после обстрела автомобили
Сгоревший автомобиль на обочине в городе
Сгоревшие после обстрела автомобили
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревший автомобиль на обочине в городе
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Укрепление на территории административного задания внутренних дел Лисичанска
Укрепление на территории административного задания внутренних дел Лисичанска
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Скорая помощь на трассе в ЛНР
Скорая помощь на трассе в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Так преступники укрывались от союзной армии за жилыми многоквартирными домами с людьми
Успеть до комендантского часа
Так преступники укрывались от союзной армии за жилыми многоквартирными домами с людьми
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Успеть до комендантского часа
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Инвентарь дорожно-патрульной службы
Инвентарь дорожно-патрульной службы
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Гараж на территории административного здания внутренних дел в Лисичанске
Гараж на территории административного здания внутренних дел в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Военная форма в унитазе
Военная одежда
Военная форма в унитазе
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Военная одежда
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание после обстрела
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Кружка захисника
Здание после обстрела
Кружка захисника
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Внутри здания после обстрела
Внутри здания после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Лес после пожара
Лес после пожара
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Луганская Народная Республика
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Луганская Народная Республика
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Граната для подствольного гранатомёта на столе в административном здании в Лисичанске
Граната для подствольного гранатомёта на столе в административном здании в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Граната для подствольного гранатомёта
Граната для подствольного гранатомёта
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Окопы укронацистов на детской площадке в Северодонецке
Противогаз на полу здания, подвергшегося обстрелу
Окопы укронацистов на детской площадке в Северодонецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Противогаз на полу здания, подвергшегося обстрелу
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Нашивка пограничной службы
Нашивка пограничной службы
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Памятник Героям-освободителям от немецко-фашистских захватчиков
Неразорвавшийся снаряд
Памятник Героям-освободителям от немецко-фашистских захватчиков
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Неразорвавшийся снаряд
Ярослав Громов © ИА REGNUM

С начала спецоперации жители Лисичанска стали заложниками бандформирований, 4 месяца им пришлось жить в подвалах, они подвергались издевательствам, обстрелам, мародерству. В Лисичанске до сих пор нет воды и света, готовить приходится на улице.

«Северодонецк, Лисичанск и другие места Донбасса, которые Россия считает ключевыми мишенями, держатся. Есть некоторый позитив в Запорожской области, где удается срывать планы России. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине», — тем временем отчитывался перед Западом Зеленский.

Держатся эти города, что говорится «на соплях».

Взорванный нацбатальонами мост
Взорванный нацбатальонами мост
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Мишень в административном здании Лисичанска
Мишень в административном здании Лисичанска
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Стая птиц над Северодонецком
Стая птиц над Северодонецком
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Стахановская молодежь
Стахановская молодежь
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Литература на русском языке
Литература на русском языке
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Перед отступлением в Лисичанске скопилось около двухсот иностранных наёмников: белорусов, литовцев, грузин, поляков. Со слов местных жителей они уехали только после того, как разграбили все магазины, банки, учреждения. Жили и укрывались они в этих же помещениях, которые расположены под жилыми многоквартирными домами. Военную технику бандформирования ставили у подъездов жилых домов, во дворах, тем самым укрываясь живым щитом из мирных жителей.

Пано в Лисичанске, которое сохранилось со времен Советского Союза
Пано в Лисичанске, которое сохранилось со времен Советского Союза
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Предохранитель от ручной гранаты
Предохранитель от ручной гранаты
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Военные преступники делали окопы и заграждения прямо во дворах жилых многоквартирных домов. Минировали детские площадки, подъезды, дороги, тротуары, чтобы никто из жильцов не мог выйти.

Территория административного здания внутренних дел в Лисичанске
Территория административного здания внутренних дел в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM

В Лисичанске разрушен центр города, сгорел Гуманитарный штаб Луганской области. Уходя, нацисты спалили и взорвали храм в центре города и храм Варвары Великомученицы. Они стреляли по жилым кварталам, по пожарным расчетам, которые пытались потушить дома. Прилёты в городе были хаотичные с целью максимально повредить инфраструктуру города.

Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Мусор после присутствия нацбатальонов
Мусор после присутствия нацбатальонов
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Осколок снаряда
Осколок снаряда
Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Город Северодонецк никто не будет сдавать, даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не будет значить, что мы сдаем город», — говорил Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети.

Склад снабжения
Склад снабжения
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Северодонецк
Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сейчас города сильно разрушены, многие здания уже не подлежат восстановлению. Лисичанск и Северодонецк бандиты уходя уничтожали целенаправленно, били из этих укреплённых позиций по мирным объектам инфраструктуры.

Табличка на украинском языке
Табличка на украинском языке
Ярослав Громов © ИА REGNUM

После затяжных боев армия РФ заняла Северодонецк. Попутно был зачищен Лисичанск.

«Подразделения, принимавшие участие и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — прокомментировал успехи российской армии президент РФ Владимир Путин.

Шеврон пограничной службы
Шеврон пограничной службы
Ярослав Громов © ИА REGNUM

Пока линия фронта отодвигается, к городам делают дорогу, чтобы транспорту с гуманитарной помощью и волонтерами было легче добраться.

Дорога в Луганск
Дорога в Луганск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Дорога на Лисичанск
Дорога на Лисичанск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревшая после обстрелов техника
Сгоревшая после обстрелов техника
Ярослав Громов © ИА REGNUM