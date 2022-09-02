2 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Ярослав Громов, , 21:49 — REGNUM Лисичанск и Северодонецк оживают после издевательств укронацистов и артобстрелов с их стороны.

Вид на Лисичанск и Северодонецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Вид на Лисичанск Ярослав Громов © ИА REGNUM

Вид на Лисичанск и Северодонецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Вид на Лисичанск Ярослав Громов © ИА REGNUM

Вид на жилой многоквартирный дом в Лисичанске Ярослав Громов © ИА REGNUM

Лисичанск — последний крупный город Луганской Народной Республики, который удерживали бандформирования оккупантов с территории бывшей УССР и наёмники из соседних государств.

До войны в городе было около ста тысяч человек. При оккупации за георгиевскую ленту жителям Лисичанска грозило от 3 до 5 лет лишения свободы. Всё, что связано с Россией, было запрещено.

Дома после обстрелов Ярослав Громов © ИА REGNUM

Жилой многоквартирный дом в Лисичанске Ярослав Громов © ИА REGNUM

Административное здание в Лисичанске, в котором укрывались украинские оккупанты Ярослав Громов © ИА REGNUM

Жилой дом после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

ВСУ выгоняли людей из их квартир, заселялись в них. Они грабили магазины, офисы, банки, грабили обычных людей. Люди жаловались своим «захисникам», на что те отвечали, что «если их начать сажать, то некому будет воевать».

Здание после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

Здание после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM Здание правоохранительных органов Лисичанска Ярослав Громов © ИА REGNUM

Зимняя военная форма во дворе административного здания Ярослав Громов © ИА REGNUM

Автомобили после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

Автомобили после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сгоревшие после обстрела автомобили Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сгоревшие после обстрела автомобили Ярослав Громов © ИА REGNUM Сгоревший автомобиль на обочине в городе Ярослав Громов © ИА REGNUM

Укрепление на территории административного задания внутренних дел Лисичанска Ярослав Громов © ИА REGNUM

Скорая помощь на трассе в ЛНР Ярослав Громов © ИА REGNUM

Так преступники укрывались от союзной армии за жилыми многоквартирными домами с людьми Ярослав Громов © ИА REGNUM Успеть до комендантского часа Ярослав Громов © ИА REGNUM

Инвентарь дорожно-патрульной службы Ярослав Громов © ИА REGNUM

Гараж на территории административного здания внутренних дел в Лисичанске Ярослав Громов © ИА REGNUM

Военная форма в унитазе Ярослав Громов © ИА REGNUM Военная одежда Ярослав Громов © ИА REGNUM

Здание после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

Кружка захисника Ярослав Громов © ИА REGNUM Здание после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

Внутри здания после обстрела Ярослав Громов © ИА REGNUM

Лес после пожара Ярослав Громов © ИА REGNUM

Луганская Народная Республика Ярослав Громов © ИА REGNUM Многоквартирные дома после боев за Северодонецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Граната для подствольного гранатомёта на столе в административном здании в Лисичанске Ярослав Громов © ИА REGNUM

Граната для подствольного гранатомёта Ярослав Громов © ИА REGNUM

Окопы укронацистов на детской площадке в Северодонецке Ярослав Громов © ИА REGNUM Противогаз на полу здания, подвергшегося обстрелу Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ремонт дороги в ЛНР Ярослав Громов © ИА REGNUM

Нашивка пограничной службы Ярослав Громов © ИА REGNUM

Памятник Героям-освободителям от немецко-фашистских захватчиков Ярослав Громов © ИА REGNUM Неразорвавшийся снаряд Ярослав Громов © ИА REGNUM

С начала спецоперации жители Лисичанска стали заложниками бандформирований, 4 месяца им пришлось жить в подвалах, они подвергались издевательствам, обстрелам, мародерству. В Лисичанске до сих пор нет воды и света, готовить приходится на улице.

«Северодонецк, Лисичанск и другие места Донбасса, которые Россия считает ключевыми мишенями, держатся. Есть некоторый позитив в Запорожской области, где удается срывать планы России. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине», — тем временем отчитывался перед Западом Зеленский.

Держатся эти города, что говорится «на соплях».

Взорванный нацбатальонами мост Ярослав Громов © ИА REGNUM

Мишень в административном здании Лисичанска Ярослав Громов © ИА REGNUM

Стая птиц над Северодонецком Ярослав Громов © ИА REGNUM

Стахановская молодежь Ярослав Громов © ИА REGNUM

Литература на русском языке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Перед отступлением в Лисичанске скопилось около двухсот иностранных наёмников: белорусов, литовцев, грузин, поляков. Со слов местных жителей они уехали только после того, как разграбили все магазины, банки, учреждения. Жили и укрывались они в этих же помещениях, которые расположены под жилыми многоквартирными домами. Военную технику бандформирования ставили у подъездов жилых домов, во дворах, тем самым укрываясь живым щитом из мирных жителей.

Пано в Лисичанске, которое сохранилось со времен Советского Союза Ярослав Громов © ИА REGNUM

Предохранитель от ручной гранаты Ярослав Громов © ИА REGNUM

Военные преступники делали окопы и заграждения прямо во дворах жилых многоквартирных домов. Минировали детские площадки, подъезды, дороги, тротуары, чтобы никто из жильцов не мог выйти.

Территория административного здания внутренних дел в Лисичанске Ярослав Громов © ИА REGNUM

В Лисичанске разрушен центр города, сгорел Гуманитарный штаб Луганской области. Уходя, нацисты спалили и взорвали храм в центре города и храм Варвары Великомученицы. Они стреляли по жилым кварталам, по пожарным расчетам, которые пытались потушить дома. Прилёты в городе были хаотичные с целью максимально повредить инфраструктуру города.

Многоквартирные дома после боев за Северодонецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Многоквартирные дома после боев за Северодонецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Мусор после присутствия нацбатальонов Ярослав Громов © ИА REGNUM

Осколок снаряда Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Город Северодонецк никто не будет сдавать, даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не будет значить, что мы сдаем город», — говорил Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети.

Склад снабжения Ярослав Громов © ИА REGNUM

Северодонецк Ярослав Громов © ИА REGNUM

Сейчас города сильно разрушены, многие здания уже не подлежат восстановлению. Лисичанск и Северодонецк бандиты уходя уничтожали целенаправленно, били из этих укреплённых позиций по мирным объектам инфраструктуры.

Табличка на украинском языке Ярослав Громов © ИА REGNUM

После затяжных боев армия РФ заняла Северодонецк. Попутно был зачищен Лисичанск.

«Подразделения, принимавшие участие и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — прокомментировал успехи российской армии президент РФ Владимир Путин.

Шеврон пограничной службы Ярослав Громов © ИА REGNUM

Пока линия фронта отодвигается, к городам делают дорогу, чтобы транспорту с гуманитарной помощью и волонтерами было легче добраться.

Дорога в Луганск Ярослав Громов © ИА REGNUM

Дорога на Лисичанск Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ремонт дороги в ЛНР Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ремонт дороги в ЛНР Ярослав Громов © ИА REGNUM