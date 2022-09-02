Ярослав Громов,
2 сентября 2022, 21:49 — REGNUM Лисичанск и Северодонецк оживают после издевательств укронацистов и артобстрелов с их стороны.
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на Лисичанск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на Лисичанск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Вид на жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Лисичанск — последний крупный город Луганской Народной Республики, который удерживали бандформирования оккупантов с территории бывшей УССР и наёмники из соседних государств.
До войны в городе было около ста тысяч человек. При оккупации за георгиевскую ленту жителям Лисичанска грозило от 3 до 5 лет лишения свободы. Всё, что связано с Россией, было запрещено.
Дома после обстрелов
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Административное здание в Лисичанске, в котором укрывались украинские оккупанты
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Жилой дом после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
ВСУ выгоняли людей из их квартир, заселялись в них. Они грабили магазины, офисы, банки, грабили обычных людей. Люди жаловались своим «захисникам», на что те отвечали, что «если их начать сажать, то некому будет воевать».
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание правоохранительных органов Лисичанска
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Зимняя военная форма во дворе административного здания
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Автомобили после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Автомобили после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревшие после обстрела автомобили
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревшие после обстрела автомобили
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревший автомобиль на обочине в городе
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Укрепление на территории административного задания внутренних дел Лисичанска
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Скорая помощь на трассе в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Так преступники укрывались от союзной армии за жилыми многоквартирными домами с людьми
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Успеть до комендантского часа
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Инвентарь дорожно-патрульной службы
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Гараж на территории административного здания внутренних дел в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Военная форма в унитазе
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Военная одежда
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Кружка захисника
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Внутри здания после обстрела
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Лес после пожара
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Луганская Народная Республика
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Граната для подствольного гранатомёта на столе в административном здании в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Граната для подствольного гранатомёта
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Окопы укронацистов на детской площадке в Северодонецке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Противогаз на полу здания, подвергшегося обстрелу
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Нашивка пограничной службы
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Памятник Героям-освободителям от немецко-фашистских захватчиков
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Неразорвавшийся снаряд
Ярослав Громов © ИА REGNUM
С начала спецоперации жители Лисичанска стали заложниками бандформирований, 4 месяца им пришлось жить в подвалах, они подвергались издевательствам, обстрелам, мародерству. В Лисичанске до сих пор нет воды и света, готовить приходится на улице.
«Северодонецк, Лисичанск и другие места Донбасса, которые Россия считает ключевыми мишенями, держатся. Есть некоторый позитив в Запорожской области, где удается срывать планы России. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине», — тем временем отчитывался перед Западом Зеленский.
Держатся эти города, что говорится «на соплях».
Взорванный нацбатальонами мост
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Мишень в административном здании Лисичанска
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Стая птиц над Северодонецком
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Стахановская молодежь
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Литература на русском языке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Перед отступлением в Лисичанске скопилось около двухсот иностранных наёмников: белорусов, литовцев, грузин, поляков. Со слов местных жителей они уехали только после того, как разграбили все магазины, банки, учреждения. Жили и укрывались они в этих же помещениях, которые расположены под жилыми многоквартирными домами. Военную технику бандформирования ставили у подъездов жилых домов, во дворах, тем самым укрываясь живым щитом из мирных жителей.
Пано в Лисичанске, которое сохранилось со времен Советского Союза
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Предохранитель от ручной гранаты
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Военные преступники делали окопы и заграждения прямо во дворах жилых многоквартирных домов. Минировали детские площадки, подъезды, дороги, тротуары, чтобы никто из жильцов не мог выйти.
Территория административного здания внутренних дел в Лисичанске
Ярослав Громов © ИА REGNUM
В Лисичанске разрушен центр города, сгорел Гуманитарный штаб Луганской области. Уходя, нацисты спалили и взорвали храм в центре города и храм Варвары Великомученицы. Они стреляли по жилым кварталам, по пожарным расчетам, которые пытались потушить дома. Прилёты в городе были хаотичные с целью максимально повредить инфраструктуру города.
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Мусор после присутствия нацбатальонов
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Осколок снаряда
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«Город Северодонецк никто не будет сдавать, даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не будет значить, что мы сдаем город», — говорил Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети.
Склад снабжения
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Северодонецк
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сейчас города сильно разрушены, многие здания уже не подлежат восстановлению. Лисичанск и Северодонецк бандиты уходя уничтожали целенаправленно, били из этих укреплённых позиций по мирным объектам инфраструктуры.
Табличка на украинском языке
Ярослав Громов © ИА REGNUM
После затяжных боев армия РФ заняла Северодонецк. Попутно был зачищен Лисичанск.
«Подразделения, принимавшие участие и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — прокомментировал успехи российской армии президент РФ Владимир Путин.
Шеврон пограничной службы
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Пока линия фронта отодвигается, к городам делают дорогу, чтобы транспорту с гуманитарной помощью и волонтерами было легче добраться.
Дорога в Луганск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Дорога на Лисичанск
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов © ИА REGNUM
Сгоревшая после обстрелов техника
Ярослав Громов © ИА REGNUM