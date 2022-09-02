Москва, , 17:41 — REGNUM Роскомнадзор поддержал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, сообщил автор инициативы депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

«Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации «Лето в пионерском галстуке», которая формально ничего сегодня не нарушает, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разработанным депутатом Хинштейном законопроектом предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, прописав её как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений». Также предлагается ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в ряд законов и вводится запрет на распространение такой информации офлайн и онлайн. Максимальный штраф составит до 4 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают выдворять иностранцев из РФ за пропаганду педофилии