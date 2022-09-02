Лондон, 2 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 33-летний габонский форвард каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Arsenal.com Пьер-Эмерик Обамеянг

По информации источника, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. При этом «Барселона» получила флангового атакующего защитника сборной Испании Маркоса Алонсо, перешедшего из «Челси» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 17 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился 11-ю забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле габонский нападающий провел 1093 минуты.

Ранее Пьер-Эмерик Обамеянг также выступал за «Милан», «Лилль», «Монако», «Сент-Этьен», дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».