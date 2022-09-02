Адамовка, Оренбургская область, 2 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В посёлке Адамовка Оренбургской области 2 сентября крупный степной пожар перекинулся на дома. Повреждено два жилых дома, а также надворные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбурсгкой области Природный пожар

По данным ведомства, настоящее время ситуация стабилизировалась. Огонь не распространяется. Вопрос обеспечения жильём жителей из сгоревших домов находится на контроле местной администрации.

Напомним, ранее прокуратура распространила информация об организации проверки по факту природного пожара в Адамовке.

Добавим, что на востоке региона введён режим ЧС межмуниципального характера. В Кувандыке бушует степной пожар.