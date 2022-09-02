Москва, , 17:50 — REGNUM Россия при некоторых сценариях развития событий может применить ядерное оружие, заявил 2 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что российская военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в том случае, если против России или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или в случае угрозы самому существованию российского государства,

«Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ как «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь — у нас нет отклонения от этих позиций», — сказал Сергей Рябков.

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