Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Беспилотная миссия американского космического корабля многоразового использования Orion на орбиту Луны готова к старту. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает NASA.

Представитель NASA Джереми Парсонс заявил, что старт космического корабля Orion намечен на 14:17 минут по времени восточного побережья США 3 сентября.

«Окно» запуска рассчитано на два дня. вся подготовка к старту идет по расписанию, все системы работают штатно.

Напомним, что это будет перенесенный старт. Первоначально старт новейшей ракеты-носителя SLS с кораблем Orion был намечен на 29 августа, но его перенесли по техническим причинам.

Предстоящий полет — первый испытательный рейс сверхмощной ракеты-носителя и космического корабля, который предназначен для будущих пилотируемых полетов наЛунуи в далекий космос.